Das hält das Weisse Haus als Ergebnis von Trumps China-Reise auch so in seinem Faktenpapier fest. Dort ist zudem davon die Rede, dass China in den kommenden beiden Jahren jeweils Agrarprodukte im Wert von mindestens 17 Milliarden US-Dollar (etwa 14,6 Mrd. Euro) kaufen wolle, für das laufende Jahr gelte der Wert anteilig. Diese Zusage gelte zusätzlich zu einer früheren Vereinbarung zum Kauf von Sojabohnen, heisst es.