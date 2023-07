Zuletzt erhielt Idorsia von Jean-Paul Clozel, der CEO, Verwaltungsrat und grösster Aktionär der Gesellschaft ist, eine Brückenfinanzierung in der Höhe von 75 Millionen Franken. Damit sei die Liquidität bis Ende Juli gesichert, hiess es in einer Mitteilung von Ende Juni. In der Zwischenzeit werde nach wie vor versucht, einen Deal in Asien abzuschliessen. Dieser könnte bis zu 400 Millionen Franken einbringen.