Der japanische Stahlriese Nippon Steel will bei der geplanten Übernahme des US-Konkurrenten US Steel die Führung des Unternehmens weitgehend in amerikanischer Hand belassen. Das gab der Konzern am Mittwoch bekannt. Das Kern-Management-Team sowie die Mehrheit der Vorstandsmitglieder sollen aus US-Bürgern bestehen.