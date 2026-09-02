Vor einigen Wochen kamen Berichte auf, wonach die SNB die Leitzinsen bis Ende 2027 unverändert lassen könnte, schreibt die Commerzbank in einer Mitteilung. Trotz dieser Berichte rechne der Markt weiterhin mit einer ersten Zinserhöhung bis Mitte 2027. «Angesichts der aktuellen Inflation erscheint dies unwahrscheinlich. Der Schweizer Franken wird daher voraussichtlich bis Ende des Jahres weiterhin Schwierigkeiten haben, bevor er sich im nächsten Jahr erholt.»