Voraussichtlich werde die Central Group das Globus-Gebäude in Zürich komplett übernehmen, so die NZZ. Es sei die wertvollste der fünf Liegenschaften und zuletzt habe Central zusammen mit Signa auch viel Geld in den Umbau investiert. Die anderen Immobilien könnten, so der Artikel, mit dem Sanierungsverwalter an Dritte verkauft werden.