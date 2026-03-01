Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran und der darauf folgenden Sperrung der Strasse von Hormus durch Teheran haben ‌mehrere ⁠Reedereien, Ölkonzerne und Handelshäuser ihre Fahrten durch die Meerenge eingestellt. Durch die Strasse von Hormus wird etwa ein ​Fünftel des weltweit verbrauchten Öls transportiert. ​Jede Störung würde entsprechend ein Risiko ⁠für die weltweite Ölversorgung bedeuten und den ​Preis potenziell steigen lassen.