Der saudische Tadawul All Share Index fiel am Sonntag um 2,2 Prozent und verzeichnete damit den grössten Tagesverlust seit April 2025, wie Bloomberg berichtet. Eröffnet hatte die Saudi-Börse mit einem Minus von 5 Prozent.
Der Rückgang wäre noch deutlicher ausgefallen, hätte der im Index schwer gewichtete Ölkonzern Aramco nicht um 3,4 Prozent zugelegt. Steigende Ölpreise könnten für den Konzern positiv sein.
Der ägyptische Leitindex fiel um 2,5 Prozent. Auch omanische und bahrainische Aktien gaben nach. Die kuwaitische Börse setzte den Handel vorsorglich aus. Der israelische Markt blieb am Sonntag regulär geschlossen.
Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran und der darauf folgenden Sperrung der Strasse von Hormus durch Teheran haben mehrere Reedereien, Ölkonzerne und Handelshäuser ihre Fahrten durch die Meerenge eingestellt. Durch die Strasse von Hormus wird etwa ein Fünftel des weltweit verbrauchten Öls transportiert. Jede Störung würde entsprechend ein Risiko für die weltweite Ölversorgung bedeuten und den Preis potenziell steigen lassen.
(cash)