Das Gemeinschaftsunternehmen der französischen Safran und der Münchner MTU ‌Aero Engines sei nur noch bis September finanziert, sagte Safran-Chef Olivier ⁠Andries am Dienstag. Die französische Dassault Aviation will nach einem monatelangen Tauziehen um die Zukunft des ‌Kampfjet-Projekts FCAS nun allein einen Kampfjet entwickeln, Deutschland sucht ‌für Airbus nach einem alternativen Partner. ​Andries sagte, Safran könne nicht zwei komplett verschiedene Militär-Triebwerke der nächsten Generation entwickeln und werde dem Bedarf der französischen Armee den Vorrang geben.