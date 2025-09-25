Die Aktien eignen sich nach Ansicht der Helvetischen Bank aber eindeutig nicht für eine «Buy and Hold»-Strategie, denn wenn man 30 Jahre zurückgeht, lag der Rieter-Kurs damals viel höher als heute. Wenn schon, dann müsse man versuchen, die Zyklen der Textilmaschinenindustrie zu spielen. Dies sei aber keine variable Investment-Strategie, denn dazu seien die Zyklen in dieser Industrie zu unberechenbar, so die Konklusion der Helvetischen Bank.