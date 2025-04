Die Aktien des Computerzubehör-Herstellers Logitech notieren am Freitagmorgen an der Schweizer Börse 1,45 Prozent tiefer bei 57,26 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,15 Prozent auf 11'261 Punkte zulegt. Seit Jahresbeginn haben die Titel bereits 16,95 Prozent nachgegeben, auf 52 Wochen steht das Minus bei 21,10 Prozent.