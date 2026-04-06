Die neuen Vorgaben wurden eine Woche ​nach dem Besuch einer Delegation ​von EU-Abgeordneten in der Volksrepublik erlassen. Bei der ersten derartigen ‌Reise seit acht Jahren hatten die Parlamentarier eine Schwemme gefährlicher Produkte in der Europäischen Union sowie den eingeschränkten ​Zugang ​zum chinesischen Markt kritisiert. Die ⁠EU hatte im vergangenen Monat eine ​Reform ihres Zollsystems ⁠beschlossen. Diese zielt vor allem auf chinesische Online-Plattformen ‌ab, denen beim Verkauf illegaler oder unsicherer Produkte Strafen drohen. In den neuen chinesischen Richtlinien ‌wird der Handel mit Europa jedoch ​nicht explizit erwähnt.