Als grösster europäischer Informationstechnologieanbieter sei Also eigentlich sehr gut positioniert, um vom zusätzlichen Investitionsschub zu profitieren, der mittelfristig durch KI ausgelöst werden dürfte, meint die Helvetische Bank am Dienstag in einem Kommentar. Jedoch habe sich diese Position in den letzten Jahren nicht in steigenden Gewinnkennzahlen manifestiert und das Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr sei erneut eher ernüchternd ausgefallen.