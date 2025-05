Durch die Übernahme kann NRG Energy seine Erzeugungskapazität um 18 Erdgaskraftwerke erweitern und somit verdoppeln, wie es in der entsprechenden Mitteilung heisst. Die Anlagen sollen zudem die Präsenz im Nordosten und in Texas weiter verstärken. Man befinde sich in der frühen Phase eines Superzyklus der Energienachfrage, sagte NRG-CEO Larry Coben. In dieser Entwicklung wolle er mit den Lösungen seines Unternehmens eine Vorreiterrolle spielen. Er stellte Mehrwert für NRG und alle Stakeholder des Energiekonzerns in Aussicht.