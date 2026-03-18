Auch mit dem Gewinnziel für das laufende Jahr liegt Swiss Re klar unter dem 2025 erreichten Jahresgewinn von 4,8 Milliarden Dollar. Der Rückversicherer wolle seine Ziele aber konsistent erfüllen können, betonte CEO Andreas Berger. Es dürfe nicht darum gehen, die "Zitrone auszupressen", sondern einen "Zitronenbaum wachsen" zu lassen.