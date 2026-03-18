Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re schlossen am Dienstag um 3,2 Prozent höher und waren damit der mit Abstand beste Titel im Swiss Market Index, der 0,6 Prozent zulegte. Legt die Aktie am Mittwoch weiter zu, steigt sie auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2025.
Swiss Re gehört traditionell zu den stärksten Dividendenzahlern am Schweizer Aktienmarkt. Die Rendite beträgt derzeit knapp 5 Prozent. Der Ex-Dividenden-Tag von Swiss Re ist der 14. April. Vor der Auszahlung der Dividenden steigen starke Dividendenaktien häufig an.
Nach Vorlage der Jahreszahlen Ende Februar- mit Rekordgewinn, einer über den Erwartungen liegenden hohen Dividendenzahlung und einem stark ausgebauten Aktienrückkaufprogramm - konnte Swiss Re Investoren überzeugen. Zuvor, Anfang Dezember, hatte ein Kapitalmarkttag mit wenig ambitionierten Zielen zu einem deutlichen Kursrückgang des Titels geführt.
Auch mit dem Gewinnziel für das laufende Jahr liegt Swiss Re klar unter dem 2025 erreichten Jahresgewinn von 4,8 Milliarden Dollar. Der Rückversicherer wolle seine Ziele aber konsistent erfüllen können, betonte CEO Andreas Berger. Es dürfe nicht darum gehen, die "Zitrone auszupressen", sondern einen "Zitronenbaum wachsen" zu lassen.
(cash)