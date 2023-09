Die Aktien haben am Vortag mehr als 20 Prozent eingebüsst, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass es sich 2,25 Milliarden Euro frisches Kapital beschaffen will. Kern ist eine 800 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung, die in den kommenden Monaten über die Bühne gehen soll..