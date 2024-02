Eintrübung der Aussichten für Elektrofahrzeuge

Der Kern dieser Kluft ist die Eintrübung der Aussichten für Elektrofahrzeuge. Es wird erwartet, dass sich die Nachfrage im Jahr 2024 und vielleicht auch darüber hinaus verlangsamt, was Zweifel an der Fähigkeit von Tesla aufkommen lässt, mit dem schnellen Tempo zu wachsen, das Investoren gewohnt sind. Ungefähr ein Drittel der Analysten, die Tesla beleuchten, empfehlen den Kauf der Aktie, verglichen mit durchschnittlich 85 Prozent bei den übrigen "Magnificent Seven". Darüber hinaus haben Analysten ihre durchschnittliche Gewinnschätzung für Tesla im Jahr 2024 in den letzten 12 Monaten fast halbiert, während die Gewinnerwartungen für die anderen Unternehmen gestiegen sind oder unverändert geblieben sind. „