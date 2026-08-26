Chinas E-Commerce-Marktführer hat in diesem Jahr seine Position als globaler Vorreiter im Bereich der künstlichen Intelligenz gefestigt, nachdem sein Flaggschiffprodukt Qwen zur weltweit beliebtesten Modellfamilie avancierte. Die Finanzierungsrunde dieser Woche unterstreicht Alibabas Bestreben, chinesische Konkurrenten wie Tencent und ByteDance im Wettlauf um die Vorherrschaft in der KI-Entwicklung zu übertrumpfen. Das Unternehmen hat Vermögenswerte veräussert und sich verpflichtet, in den nächsten drei Jahren mehr als 380 Milliarden Yuan (56,5 Milliarden US-Dollar) in KI zu investieren – von Chips und Rechenzentren bis hin zur Entwicklung von Modellen für grosse Sprachen.