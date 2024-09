Weil nach Müllers Einstieg Ende 2023 der Free Float der Lalique-Aktie nur noch bei 7,5 Prozent lag, machte der Verbleib an der SIX wenig Sinn. Für eine Listung im Index SPI war Lalique zu klein, die Kosten für den Verbleib an der Börse betrugen gemäss Insidern jedoch jährlich rund eine Million Franken. Also lancierte Denz im Frühling 2024 ein Übernahmeangebot mit satter Prämie, das fast alle Kleinaktionäre akzeptierten. Er selbst sammelte die Aktien ein, sodass sein Anteil von 50,1 auf heute 57 Prozent stieg.