Einige Analysten gaben in den letzten schwierigen Jahren auf. Einzig die Deutsche Bank, Octavia und Kepler Cheuvreux decken diese noch ab. Gerade die Analystin Justine Telliez von Kepler Cheuvreux hatte im vergangenen Dezember ein goldenes Näschen, als sie den Titel nach der erfolgreichen Umstrukturierung im Jahr 2025 auf «Buy» bei einem Preis von 3,20 Franken hochstufte und ein Kursziel von 4,50 Franken ausrief.