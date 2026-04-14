«Die jüngsten Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, ein Energieengpass im ersten Quartal 2026, höhere Kosten, ein höherer Kapitalbedarf und die langsamen Fortschritte bei Robotaxi und Optimus haben die Aktie belastet», so die UBS in einer Mitteilung an ihre Kunden, aus der Bloomberg zitiert. «Wir erwarten jedoch letztendlich Fortschritte bei Robotaxi und Optimus und sehen Tesla weiterhin als führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI.»