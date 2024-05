Darüber hinaus erwartet Komax für das Geschäftsjahr 2023 Bestellungen in Höhe von 687 Millionen Franken, was das Book-to-Bill-Verhältnis unter 1 senkt. Daher gehen wir davon aus, dass der organische Umsatz 2024 um 3 Prozent zurückgeht und sich die Situation nicht verbessert. Die Automobilproduktionszahlen in Europa gehen zurück, weshalb keine grösseren Investitionen getätigt werden. Bei einem negativen Umsatzverlauf tritt der operative Hebel in Kraft, was eine geringere EBIT-Marge bedeutet.