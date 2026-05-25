Ein mit Flüssigerdgas (LNG) beladenes Schiff ⁠ist am Montag auf dem Weg nach Pakistan aus der Meerenge ausgefahren, ‌wie aus Schifffahrtsdaten der LSEG und von ‌Kpler hervorging. Bereits am Samstag ​verliess ein Supertanker mit irakischem Rohöl für China die Region. Beide Schiffe sassen fast drei Monate lang fest und gehören zu einer Handvoll Tanker, die den Persischen Golf in diesem ‌Monat über eine vom Iran vorgeschriebene Transitroute verlassen.