«Ich denke, Chicago kommt als Nächstes», sagte der Republikaner im Oval Office. Was genau Trump plant, erläuterte er nicht. Zuvor hatte er über die Lage in der US-Hauptstadt gesprochen und dabei die Arbeit der Nationalgarde gelobt.
Der US-Präsident sagte auch: «Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen. Chicago ist ein Chaos.» Er sprach dem dortigen demokratischen Bürgermeister die Kompetenz ab. Chicago liegt im US-Bundesstaat Illinois und zählt zu den grössten Städten der USA.
Trump hatte unlängst die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich ausser Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt einzudämmen. Zudem hatte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle gestellt.
$Trumps Vorgehen in Washington ist heftig umstritten - es gab bereits Proteste. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei und Informationen der Staatsanwaltschaft des Hauptstadtbezirks nicht her.
(AWP)