Ein Zusammenhang zwischen dem Todesfall und dem Konsum der zurückgerufenen Kindermilch der Marken Guigoz und Nidal sei bislang nicht nachgewiesen, teilte das französische Gesundheitsministerium am Dienstag der Nachrichtenagentur AWP mit. Bislang liege lediglich eine Meldung über einen schweren Fall vor, der epidemiologische Abklärungen erforderlich mache, erklärte das Krisenzentrum des Ministeriums. Die Untersuchungen dauerten an. Nach Angaben der Behörden seien in Frankreich bisher keine weiteren Krankheitsfälle bestätigt worden, auch wenn sich Eltern wegen Symptomen wie Erbrechen oder Durchfall an Giftinformationszentren und Gesundheitsbehörden gewandt hätten.