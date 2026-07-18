Die iranische Revolutionsgarde erklärte, sie habe eine US-Treibstoffanlage ⁠im kuwaitischen Hafen Al-Ahmadi sowie einen US-Stützpunkt in Bahrain mit ​Raketen und Drohnen angegriffen. ⁠In Kuwait wurde nach Angaben der Regierung erneut eine Anlage zur Stromerzeugung und Meerwasser-Entsalzung von einem iranischen Angriff ‌getroffen. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen. Saudi-Arabien löste in mindestens zwei Regionen Luftalarm aus. Die iranische Revolutionsgarde drohte zudem, solange die US-Angriffe anhielten, werde kein Öl und ‌Gas mehr aus der Region exportiert werden können. Die Sorge vor Lieferausfällen ​hatte die Ölpreise am Freitag um mehr als vier Prozent auf den höchsten Stand seit über einem Monat nach oben getrieben.