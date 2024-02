Der positive Ausblick auf eine weitere Margenausweitung, einen weiterhin soliden Free Cashflow und potenzielle zusätzliche Rückkäufe dürften die Aktie laut dem Analysten von Vontobel unterstützen. Dieser hebt die Prognosen für das organische Umsatzwachstum an, belässt aber die Margenannahme für das nun laufende Geschäftsjahr unverändert. Für 2025 erwarte er dagegen eine Margenausweitung aufgrund des beschleunigten Wachstums in den margenstarken Geschäftseinheiten Electrification Products und Motion, so der Vontobel-Analyst.