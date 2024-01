Die US-Grossbank Citigroup will nach einem überraschenden Quartalsverlust mittelfristig 20 000 Arbeitsplätze streichen. Bei der Vorlage der Jahresbilanz berichtete Bankchefin Jane Fraser am Freitag von einem «enttäuschenden» Schlussquartal mit einem Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro). Für 2024 stellte sie einen Wendepunkt in Aussicht, da die Bank mit der bereits geplanten Straffung ihrer Strukturen und der Trennung von Geschäftsteilen vorankomme. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten positiv aufgenommen: Die Citigroup-Aktie legte im frühen US-Handel um mehr als drei Prozent zu.