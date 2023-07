Es ist aber vor allem die langsam schrumpfende Liquidität, die am Markt in den letzten Wochen immer wieder für Fragezeichen gesorgt hat. Zum Ende des zweiten Quartals verfügte das Unternehmen noch über Barmittel in Höhe von 33 Millionen Franken. Ende des ersten Quartals hatten sie bei 212 Millionen gelegen.