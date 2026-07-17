Vor allem die geplante Übernahme des britischen Automatisierungsspezialisten Rotork passte den Investoren am Donnerstag nicht. ABB bietet dafür rund 5,5 Milliarden Dollar. Die Übernahme würde den Umsatz von ABB um 3 Prozent erhöhen und die Marge verbessern. Rotork soll als eigene Division innerhalb von Automation weitergeführt werden und das Angebot im Bereich intelligenter Feldgeräte, Automatisierung und elektrischer Stellantriebe erweitern.