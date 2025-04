Zu den drohenden Zöllen auf pharmazeutische Importe in die USA äusserte sich der Konzern vorerst nicht. Im weltgrössten Gesundheitsmarkt erzielte das Unternehmen 2024 rund 42 Prozent seiner Verkaufserlöse. Novartis will, wie andere Pharmakonzerne auch, mit Milliardeninvestitionen seine Fertigungskapazitäten in den USA ausbauen.