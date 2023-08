Der Spuk mit sinkenden Aktienkursen war 2011 allerdings schnell vorbei: Innerhalb von sechs Monaten hatte der S&P 500 Index die erlittenen Verluste und mehr wieder wettgemacht. Und auch sonst lässt sich die Situation 2023 nur bedingt mit jener von 2011 vergleichen. Derzeit gibt es in Europa keine Schuldenkrise, und der Streit in den USA über die Kreditobergrenze wurde bereits Ende Mai gelöst. Ebenso befinden sich die Notenbanken an einem anderen Punkt: Während die Zinsen ab 2011 in den Null-Bereich gesenkt wurden, bewegen sich die Leitzinsen in diesem Jahr Richtung Zinshöhepunkt.