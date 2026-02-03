Die französische Behörde hat im Zuge ihrer Ermittlungen gegen Musks Online-Dienst X ihn und die ehemalige Geschäftsführerin ​Linda Yaccarino für den 20. April zu einer ‌Anhörung vorgeladen, wie die Staatsanwaltschaft am ‌Dienstag mitteilte. Die Untersuchung werde nach Beschwerden über den KI-Chatbot Grok ausgeweitet. Sie umfasse nun unter anderem den Verdacht der Beihilfe zur Verbreitung von kinderpornografischem Material und die Verletzung von Bildrechten durch sexuell explizite ⁠Deepfakes.