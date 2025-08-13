Swiss Re-CEO Andreas Berger sieht das Unternehmen bei der Umsetzung der Strategie auf Kurs. «Wir haben wichtige Themen angepackt», sagte er im Juni in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft». Er verwies dabei auf die Erhöhung der Reserven in der Haftpflichtversicherung in den USA. Laut dem Konzernchef bindet dies nicht zu viel Kapital. Generell wolle Swiss Re in allen Zielmärkten führend bei der Profitabilität sein - auch wenn man dafür Marktanteile aufgeben müsse.