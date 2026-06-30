Julius Bär senkt nun das Rating für Richemont auf «Hold» von «Buy». Das Kursziel bleibt unverändert bei 195 Franken. Damit liegt Analyst Peter Casanova leicht über dem von AWP erhobenen Konsens von 190,84 Franken. Die höchste Zielmarke stammt derzeit von der britischen Bank HSBC, die das Kursziel am Montag auf 215 Franken angehoben hat.