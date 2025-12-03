Ein Vertrauensverlust in das Management, der den Verkauf ausgelöst hätte, lässt sich hingegen ausschliessen. Denn der Vermögensverwalter hat gerade erst Ende November seine mittelfristigen Pläne bekanntgegeben: Zwischen 2026 und 2028 sollen die Nettoneugelder wie bislang um 4 bis 6 Prozent pro Jahr wachsen. Die Eigenkapitalrendite soll auf 20 Prozent steigen, zuvor wurden 15 bis 18 Prozent angestrebt. Zudem will das Unternehmen neu 60 Prozent des Nettogewinns als Dividende ausschütten (bislang: 50 Prozent).