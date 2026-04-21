Zum anderen werden die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten auf die Titel des in Stäfa beheimateten Technologieunternehmens gedrückt haben. Am Freitag kehrte zwar noch Erleichterung ein, als die Öffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Strasse von Hormus bekannt wurde. Doch schon am Samstag folgte die Meldung, die Meerenge sei wieder blockiert. Es machten sich sodann Zweifel breit, ob der Iran-Konflikt schon bald nachhaltig beigelegt wird oder doch immer weiter anhält. Und so misslang insbesondere den als zyklisch geltenden Titeln der Start in die laufende Börsenwoche weitgehend.