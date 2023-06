In der Schweiz hingegen sorgte die Nachricht für Auftrieb beim Roche-Genussschein - plus 1,2 Prozent auf 273,95 Franken. Seit Jahresbeginn hat der Titel jedoch 7 Prozent verloren. Der Konzern hat mit Vabysmo seit Kurzem ein Konkurrenzprodukt auf dem Markt. Goldman-Sachs-Analystin Salveen Richter geht davon aus, dass durch die Verzögerungen für Regeneron das Mittel der Schweizer in der Zwischenzeit an Schwung gewinnen kann.