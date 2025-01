All diesen Medikamenten traut Bayer Blockbuster-Potenzial zu, also jährliche Umsätze von mehr als einer Milliarde Euro. Genaue Prognosen für das Spitzenumsatzpotenzial seiner vielversprechendsten Blockbuster-Medikamentenkandidaten gibt der Dax-Konzern anders als noch vor zwei Jahren aber nicht mehr ab. Asundexian hatte Bayer ein Spitzenumsatzpotenzial von mehr als fünf Milliarden Euro zugetraut - mehr als jedem anderen seiner Medikamente. Doch Ende 2023 musste das Unternehmen mit dem Mittel einen massiven Rückschlag hinnehmen: Der Gerinnungshemmer scheiterte in einer entscheidenden klinischen Studie mit Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko. Die Bayer-Aktien verloren darauf massiv an Wert. Weiter läuft eine Studie zur Vorbeugung von ischämischem Schlaganfall, auf der nun die Hoffnungen des Vorstands ruhen.