Mit der Beteiligung von rund 8 Prozent am Energieunternehmen Axpo werde «faktisch Volksvermögen vernichtet». Einer der Gründe dafür ist seiner Meinung nach der bevorstehende Heimfall der Wasserkraftwerke an die Gemeinden in den Bergkantonen. Damit falle ein wesentlicher Teil des Geschäftsmodells der Axpo weg.