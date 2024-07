Die Aktie von DocMorris sinkt am Freitag im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 48,09 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,3 Prozent höher steht. Am Donnerstag schloss die Aktie nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 17 Prozent tiefer.