CEO Thomas Hasler meinte noch anlässlich der Jahreszahlen Ende Februar, dass die Talsohle wohl erreicht sei. «Wir dürften am Tiefpunkt sein. Wir sehen die Chancen auf einen Aufschwung im zweiten Halbjahr 2026.» Investoren haben an dieser Geschichte offenbar Zweifel, wie die Reaktion an der Börse in den letzten Wochen zeigt.