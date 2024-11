Trump hat klargemacht, dass der Begriff «Zoll» in seinem Vokabular zu den Lieblingswörtern zählt. In seiner ersten Amtszeit zettelte er einen Handelskrieg mit China an und könnte nach einer Rückkehr ins Präsidialamt nachlegen. Produkte aus der Volksrepublik will der Republikaner mit einem Strafzoll von 60 Prozent, Produkte aus Deutschland und allen anderen Teilen der Welt mit zehn bis 20 Prozent belegen. Die Auswirkungen hingen stark davon ab, wie die von den Exportzöllen betroffenen Länder reagieren, heisst es in einer Studie von Marcard, Stein & Co. Vieles spreche jedoch dafür, dass eine deutliche Erhöhung der Importzölle das Wirtschaftswachstum bremsen und die Inflation erhöhen würde.