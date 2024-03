Denn die negativen Effekte der starken Schweizer Währung im letzten Jahr kann man derzeit in zahlreichen Jahresabschlüssen von Schweizer Unternehmen ablesen. Die Gewinne, die im Ausland erwirtschaftet werden, müssen in den starken Franken umgerechnet werden. Das zehrt an den Margen. Dazu kam es in den letzten zwei Wochen des Jahres 2023 zu einer schlagartigen Frankenaufwertung, als die Schweizer Währung gegenüber dem Euro rund 3 Prozent zulegte.