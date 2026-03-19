Der Franken hat sich mit den Äusserungen der Schweizerischen Nationalbank im Zusammenhang mit der geldpolitischen Lagebeurteilung abgeschwächt. So ist der Euro auf 0,9129 gestiegen, von 0,9088 im frühen Geschäft. Ein solches Niveau hat der Eurokurs seit drei Wochen nicht mehr erreicht. Der US-Dollar verteuerte sich gleichzeitig auf 0,7946 von 0,7924. Das Währungspaar Euro zum Dollar zeigt sich bei 1,1469 derzeit stabil.