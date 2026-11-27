Die Inhaberaktie von Swatch stieg am Donnerstag um 4,9 Prozent und schloss bei 207,10 Franken. Das ist der höchste Stand seit rund vier Monaten. Seit Jahresbeginn resultiert damit ein Plus von 23 Prozent.
Die für Swatch zuständige Analystin der UBS erhöhte am Mittwoch das Kursziel von Swatch von 90 Franken gleich auf 204 Franken. Die Anlageempfehlung wurde von «Verkaufen» auf «Neutral» erhöht. Dieser Schritt hat allerdings eine Vorgeschichte: Die UBS hatte im Sommer 2025 nämlich für Aufsehen gesorgt, nachdem sie bei der Swatch-Aktie mit einer krassen Kurszielsenkung auf 75 Franken aufwartete. Damals notierte die Aktie bei rund 140 Franken. Seit dem Sommer 2025 fiel die Swatch-Aktie aber nie mehr unter dieses Niveau und erreichte im Mai dieses Jahres bisweilen sogar einen Stand von 216 Franken.
Die UBS-Analystin begründete ihre abrupte Kehrtwende (oder: Fehleinschätzung des Aktienkurses) am Mittwoch nun damit, dass sich der gesamte Zyklus der Branche zu drehen scheine. Uhren weltweit, insbesondere in den USA, zeigten ein starkes Momentum. Das sollte das anhaltend schwache Umfeld in China mehr als ausgleichen, hiess es in der Begründung der UBS zur Kehrtwende bei Swatch.
Dennoch sieht die UBS-Analystin bei Swatch weiterhin strukturelle Probleme. Sie nennt dabei die höhere Gewinnschwelle sowie Ineffizienzen beim Betriebskapital.
Swatch-Chef und Banken-Kritiker Nick Hayek sind diese Einwände wohl egal. Vielmehr dürfte ihn eine gewisse Genugtuung beschlichen haben wegen der Kehrtwende der UBS bei «seiner» Aktie. Denn zwischen der UBS und Swatch kam es in der Vergangenheit zu zahlreichen Streitigkeiten.
Investoren werden am Freitag und in den kommenden Tagen und Wochen beobachten, wie sich Swatch an der Börse weiterentwickelt. Denn es steht das wichtige Weihnachtsgeschäft für Swatch an.
Bei den bei Bloomberg erfassten Swatch-Analysten herrscht indes kein überaus grosser Optimismus. Bei 14 Experten hat die Swatch-Aktie ein «Neutral»-Rating, nicht weniger als neun Experten empfehlen den Verkauf der Aktie und nur drei Analysten halten die Titel für einen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel über zwölf Monate liegt bei 183,40 Franken, also deutlich unter der aktuellen Notierung.