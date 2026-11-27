Die für Swatch zuständige Analystin der UBS erhöhte am Mittwoch das Kursziel von Swatch von 90 Franken gleich auf 204 Franken. Die Anlageempfehlung wurde von «Verkaufen» auf «Neutral» erhöht. Dieser Schritt hat allerdings eine Vorgeschichte: Die UBS hatte im Sommer 2025 nämlich für Aufsehen gesorgt, nachdem sie bei der Swatch-Aktie mit einer krassen Kurszielsenkung auf 75 Franken aufwartete. Damals notierte die Aktie bei rund 140 Franken. Seit dem Sommer 2025 fiel die Swatch-Aktie aber nie mehr unter dieses Niveau und erreichte im Mai dieses Jahres bisweilen sogar einen Stand von 216 Franken.