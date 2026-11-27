Die Inhaberaktie von Swatch stieg am Donnerstag um fast 5 Prozent, am Freitag nach Börseneröffnung sind es weitere 2 Prozent. Mit 211 Franken notiert der Titel damit auf dem höchsten Stand seit Mitte Juni. Seit Jahresbeginn resultiert ein Plus von rund 25 Prozent.
Dieser Schritt hat allerdings eine Vorgeschichte: Die UBS hatte nämlich bereits im Sommer 2025 für Aufsehen gesorgt, nachdem sie bei der Swatch-Aktie mit einer krassen Kurszielsenkung auf 75 Franken aufwartete. Damals notierte die Aktie bei rund 140 Franken. Man musste für den Titel also Schlimmes befürchten.
Seit der UBS-Kurszielsenkung vor rund eineinhalb Jahren fiel die Swatch-Aktie aber nie mehr unter das Niveau von 140 Franken (und schon gar nicht auf 75 oder die später revidierten 90 Franken), sondern stieg deutlich an. Der Titel erreichte im Mai dieses Jahres bisweilen sogar einen Stand von 216 Franken, also nahe dem aktuellen Niveau.
Die UBS-Analystin begründete ihre abrupte Kehrtwende (oder: Fehlprognose des Aktienkurses) am Mittwoch nun damit, dass sich der gesamte Zyklus der Branche zu drehen scheine. Uhren weltweit, insbesondere in den USA, zeigten ein starkes Momentum. Das sollte das anhaltend schwache Umfeld in China mehr als ausgleichen, hiess es in der Begründung der UBS zur Kehrtwende bei Swatch.
Dennoch sieht die UBS-Analystin bei Swatch weiterhin strukturelle Probleme. Sie nennt dabei die höhere Gewinnschwelle sowie Ineffizienzen beim Betriebskapital.
Swatch-Chef und Banken-Kritiker Nick Hayek ist diese Einwände wohl egal. Vielmehr dürfte ihn eine gewisse Genugtuung beschlichen haben wegen der Kehrtwende der UBS bei «seiner» Aktie. Denn zwischen der UBS und Swatch kam es in der Vergangenheit zu zahlreichen Streitigkeiten.
Investoren werden am Freitag und in den kommenden Tagen und Wochen beobachten, wie sich Swatch an der Börse weiterentwickelt. Denn es steht das wichtige Weihnachtsgeschäft für Swatch an.
Bei den bei Bloomberg erfassten Swatch-Analysten herrscht indes kein überaus grosser Optimismus. Bei 15 Experten hat die Swatch-Aktie ein «Neutral»-Rating, nicht weniger als acht Experten empfehlen den Verkauf der Aktie, und nur drei Analysten halten die Titel für einen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel über zwölf Monate liegt bei 185 Franken, also deutlich unter der aktuellen Notierung.