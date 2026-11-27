Seit der UBS-Kurszielsenkung vor rund eineinhalb Jahren fiel die Swatch-Aktie aber nie mehr unter das Niveau von 140 Franken (und schon gar nicht auf 75 oder die später revidierten 90 Franken), sondern stieg deutlich an. Der Titel erreichte im Mai dieses Jahres bisweilen sogar einen Stand von 216 Franken, also nahe dem aktuellen Niveau.