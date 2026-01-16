Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob die Valoren noch Luft nach oben haben oder schon ausgereizt sind. Noch Luft nach oben haben sie laut der aktuellsten Einschätzung der Bank Vontobel. Der zuständige Analyst, Michael Foeth, zieht das Preisziel auf 530 von 495 Franken hoch und stuft die Aktie des Vakuumventilherstellers mit «Buy» ein. Das neue Kursziel bedeutet das mittelfristige Erreichen eines neuen Allzeithochs.