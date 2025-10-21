Der Vorsitzende Helge Lund und sechs weitere unabhängige Mitglieder des Kontrollgremiums werden ihre Mandate auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung am 14. November niederlegen, wie der Hersteller der Abnehmspritze Wegovy am Dienstag mitteilte. «Nach einem Dialog mit der Novo Nordisk Stiftung über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats war es nicht möglich, zu einer gemeinsamen Auffassung zu gelangen», erklärte der seit 2018 amtierende Lund.