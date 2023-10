Mehr Volatilität an den Aktienmärkten

Die Auswirkungen dieser Krise dürften neben dem Erdölmarkt auch an den Aktien- und Devisenmärkten zu spüren sein. So brach in Tel Aviv der Börsenindex TA-35 am Sonntag um sieben Prozent ein, und der EGX30 in Kairo sackte um 5,4 Prozent ab. Grössere Verluste gab es auch in Riad, Doha und Kuwait City, wenn auch in deutlich geringerem Ausmass.