Der japanische Pharmakonzern Kissei Pharmaceutical hatte am Freitag Ärzte davor gewarnt, das vom amerikanischen Biotech-Unternehmen Amgen entwickelte Medikament Tavneos zur Behandlung seltener Autoimmunerkrankungen an neue Patienten zu verschreiben. Seit der Markteinführung der Arznei im Jahr 2021 sind 20 Personen nach deren Einnahme verstorben. In der Schweiz bleibt es vorerst zugelassen, Swissmedic verfolge die internationalen Entwicklungen aber aufmerksam, teilte die Zulassungsbehörde am Sonntag auf Anfrage mit.