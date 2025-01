Der Kreml erklärte am Donnerstag, dass auch Russland strategische nationale Interessen in der Arktis habe. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte ihrerseits, dass sie nicht mit einer militärischen Konfrontation rechne. «Ich schliesse die Möglichkeit aus, dass die USA in den nächsten Jahren versuchen werden, Gebiete gewaltsam zu annektieren», sagte Meloni in einer Pressekonferenz auf die Frage nach Trumps Äusserungen zu Grönland und Panama. Der rechtsgerichteten Politikerin werden gute Beziehungen zu Trump nachgesagt.